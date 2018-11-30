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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Bodrum'da sel Bizans mezarlarını ortaya çıkardı

Bodrum'da sel Bizans mezarlarını ortaya çıkardı

KAZI ALANINDAN GENEL, DETAY

Polis Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri 

-KAZIYI GÖREN VATANDAŞLAR RÖP
-KAZI YAPAN EKİP

( MUĞLA ) MUĞLA

- Bodrum’da meydana gelen sel faciasının ardından suların çekilmesiyle birlikte tarihi eserlerde ortaya çıkmaya başladı.
Bodrum’da meydana gelen selin ardından Bodrum merkez mahalleleri başta olmak üzere, Gümbet, Konacık ve Bitez mahallelerinden yol temizleme çalışmaları başladı.
Bitez Mahallesi Kocataş Caddesinde temizlik yapan işçiler göçük olan yol kenarını temizlerken Bizans dönemine ait Lahit mezarlarıyla karşılaştı. İşçiler ilk olarak Polis daha sonrada Bodrum Sualtı ve Arkeoloji Müze yetkililerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yetkililer gelene kadar çevrede güvenlik önlemi aldı. Lahit mezarın bulunduğu bölgeye gelen Müze Müdürü Tayfun Selçuk hızlı bir şekilde kazı başlattı. Kırılan parçaları toplayan arkeologlar kazı çalışmasına başladı.
(EA-MB-
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