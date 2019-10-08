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08 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Bodrum'da sağanak sonrası deniz keyfi - MUĞLA

Bodrum'da sağanak sonrası deniz keyfi - MUĞLA

- Bodrum'da sağanak - Çamurlu suların denize döküldü yerler - Çamurlu suların akışını izleyenler - Rengi kahverengiye dönen deniz - Sağanak sonrası açan güneş - Kumsaldaki vatandaşlar - Denize girenlerden görüntüler - İskele üzerindeki amatör balıkçılar - Balık avlayan Ali Esat Bakar ile röportaj - Plajdaki turistler Muğla 'da sağanak sonrası deniz keyfi - Sabah saatlerindeki sağanak nedeniyle su taşkınlarının yaşandığı Bodrum'da, yağışın ardından bazı ilçe sakinleri denize girip güneşlendiMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, günlük yaşamı olumsuz etkileyen sağanağın etkisini kaybetmesinin ardından bazı ilçe sakinleri denize girip güneşlendi ve balık avladı.Sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle su taşınlarının yaşandığı ilçede, öğleden sonra olumsuz hava şartları etkisini yitirdi.Çamurlu suların denize döküldüğü alanlarda denizin renginin kahverengiye döndüğü Bodrum'da, bir süre sonra sular da duruldu. Bulutların arasından kendini gösteren güneşi fırsata çeviren bazı vatandaşlar ve turistler denize girip güneşlendi.Yağış sırasında yoğun su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda yayalar ile sürücülerin zor anlar yaşadığı ilçede, daha sonra hava koşulları düzeldi. Güzel havayı fırsat bilen bazı amatör balıkçılar da avlanmaya çıktı. Bazı vatandaşlar ise sahilde hatıra fotoğrafları çektirdi.İçmeler mevkisinde balık avlayan Ali Esat Bakar, AA muhabirine, sabah sağanakla uyandıklarını ancak sonra yağışın etkisini kaybettiğini söyledi.

Bodrum'un her mevsim güzel olduğunu ifade eden Bakar, "Bugün Bodrum'da kaç mevsimi bir arada yaşadığımızı bilmiyorum. Şimdi balık tutuyoruz. Muhtemelen yarın sabah da tekrar günlük güneşlik bir havaya uyanabiliriz." dedi.

İçmeler Amatör Balıkçı Muhabir Amatör Güneşli 

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