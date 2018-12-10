Bodrum'da sağanak etkili oluyor (3) - MUĞLA

- Yağış öncesi Bodrum'dan detaylar - Bodrum Kalesi ve yağmur bulutlarından detay - Su baskınına karşı kum torbaları ile önem alınan iş yeri - Kum torbalarını hazırlayan motosiklet tamircisi Mustafa Esen ile röportaj - Sağanaktan detaylar - Rüzgarla sallanan ağaç dalları - Çamurlu suların denize döküldüğü liman ve Kumbahçe sahilinden detay - Kıyıdaki işletmelerin balkonlarına ulaşan dalgalarBodrum'da sağanak etkili oluyorMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.Bodrum - Turgutreis kara yolu hastane kavşağı istikametinde sağanakla birlikte yolda su birikintisi oluştu. Belediye ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlattı.Şehir merkezinde de olumsuzluk yaşanma ihtimali bulunan cadde ve sokaklarda polis ve zabıta ekiplerince tedbir alındı. Park halindeki araçların sürücülerini arayan polis, sahiplerine ulaşılamayan araçları çekici yardımıyla bölgeden kaldırdı.Çamurlu suların denize döküldüğü alanlarda ise denizin rengi değişti.Meteorolojik uyarıları dikkate alan bazı iş yeri sahipleri ise dükkanlarının girişine kum torbaları yerleştirerek su baskınına karşı önlem aldı.Sağanak, ilçede aralıklarla etkisini sürdürüyor.