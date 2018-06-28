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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bodrum'da otluk alanda yangın - MUĞLA

Bodrum'da otluk alanda yangın - MUĞLA

- Bodrum'da otluk alanda yangın - Yanan alanlardan genel ve detay görüntüler - Vatandaşların bahçe hortumları ve kovalarla yangına müdahalesi - İtfaiye ekiplerinin müdahalesi - Vatandaş röportajlarıBodrum'da otluk alanda yangın - Yangın, evlere ve mandalina bahçelerine sıçramadan söndürüldüMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, evlere ve mandalina bahçelerine sıçramadan söndürüldü.Ortakent - Yahşi Mahallesi Hortma Caddesi'nde, yerleşim yeri yakınlarındaki otluk alandan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.Tarla sahipleri ve vatandaşlar da ekipler gelene kadar alevlere bahçe hortumları ve kovalarla müdahale etti. Kısa süreli paniğe yol açan yangın, evlere ve mandalina bahçelerine sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.Yaklaşık 5 dönümlük alanın zarar gördüğü otluk yangının nasıl çıktığına ilişkin polis ve itfaiye ekiplerince çalışma yürütülüyor.

Polis Bild Yangına Müdahale 

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