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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bodrum’da lastik botla kaçmaya çalışan 51 kaçak göçmen yakalandı

Bodrum’da lastik botla kaçmaya çalışan 51 kaçak göçmen yakalandı

lastik botla kaçmaya çalışan göçmenler

Kaçak Göçmen Akalan Kaçak Geçiş Sahil Güvenlik Sağlık Ekipleri 

-sahil güvenlik ekiplerinin göçmenleri lastik bottan sahil güvenlik botuna alması

( MUĞLA )- Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle kaçak geçişlerde artış yaşandı MUĞLA

- Muğla’nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan 51 göçmen yakalandı. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte kaçak geçişlerde artış yaşandığı öğrenildi. Dün gece saatlerinde Bodrum Mazı açıklarında lastik bot ile ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 11 Filistin, 16 Somali, 2 Suriye, 1 Mısır ve 1 Irak uyruklu olan 31 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. 10 kişilik lastik bota 31 kişi binen kaçak göçmenler ölümle burun buruna geldi. 112 sağlık ekiplerine yapılan ihbar doğrultusunda olay yerine giden sahil güvenlik ekipleri bot içerisinde bulunan aralarında kadın ve çocuklarında olduğu göçmenleri güvenli bir şekilde sahil güvenlik botuna aldı. Aynı gece yapılan operasyonla Bodrum Yahşi Çatal Ada açıklarında lastik bot ile yasa dışı yollarla Yunan adalarına gitmeye çalışan 9 Filistin, 1 Yemen ve 10 Somali uyruklu olmak üzere 20 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil güvenlik botuna alınarak Turgutreis Sahil güvenlik Komutanlığına götürülen 51 göçmen sağlık kontrolünden geçirildi. Kaçak göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. Öte yandan kurtarılma anlarında kaçak göçmenlerin hayatlarını hiçe sayarak can yeleği giymemeleri ise dikkatlerden kaçmadı. (TA-MB-
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