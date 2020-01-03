Bodrum'da kayıp genci bulmak için seferber oldular

-genel, detay

-Muğla 911 arama kurtarma ve araştırma derneği başkanı Cenk Ayata röp

-daha önce yapılan aramalardan genel, detay

-şahsın fotoğrafı



( MUĞLA )- Ekipler kayıp şahsı havadan, karadan ve denizden aradılar MUĞLA



- Muğla’nın Bodrum ilçesinde 10 gün önce evinden çıkan ve geri dönmeyen 36 yaşındaki Mehmet Ali Koran için tüm ekipler seferber oldu. Havadan, karadan ve denizde yapılan aramalarda Korandan hiçbir ize rastlanmadı. Bodrum’da polis, jandarma ve arama kurtarma ekipleri, 10 gündür kayıp olan Mehmet Ali Koran için seferber oldu. İçmeler mevkisinde boyacılık yaptığı tersanede yaşamını sürdüren 36 yaşındaki Mehmet Ali Koran, 24 Aralık gününde bir anda ortadan kayboldu. Yakınlarının Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne yaptığı müracaatın ardından kayıp şahıs için 10 gündür arama kurtarma çalışması sürdürülüyor. Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği’nce İçmeler mevkisinde sürdürülen arama çalışmalarına, Muğla AFAD ekipleri de katıldı.

Arama kurtarma çalışmalarına, polis ve jandarma ekipleri iz takip ve kadavra köpekleri de eşlik etti. Aramalar sonuç vermeyince Tüm mahalle ve arazi didik didik arandı. Bölge drone ile saatlerce havadan da her metre kareye bakıldı. İçmeler bölgesinde bulunan tüm kameralar ise teker teker incelendiği öğrenildi. Dalgıç polisler denizin dibini taradı Günlerce yapılan aramalar sonucunda bir izi bulunamayan Koran için Muğla İl Emniyet Su ekibi bölgeye geldi. Polis botuyla denize açılan Polis su altı ekibi denizin dibinde arama yaptı. Koran’dan hiçbir ize rastlanamadı. Ekiplerin birkaç gün daha denizde arama yapacakları öğrenildi. Bölgede günlerce arama yapan Muğla 911 arama kurtarma ve araştırma derneği başkanı Cenk Ayata ekibiyle birlikte günlerdir arama yaptıkları ama bir ize ulaşamadıklarını ifade ederek “Bodrum kaymakamlığından gelen talep doğrultusunda arama çalışmalarına başladık. İçmeler bölgesindeki dağlık alanda kayıp şahsı aradık. Muğla AFAD gelmesiyle tekrar geniş çaplı bir arama yapıldı. Polis ekipleri çevrede araştırma yaparken Jandarma ekiplerinin iz takip ve kadavra köpekleri de bölgede arama yaptı. 10 gündür bir ize rastlanamadı kayıp şahıstan. Bugün ise Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Dalgıç ekibi gelerek bölgede arama yapıyor. Şu ana kadar bir ize bulunamadı” ifadelerini kullandı.



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