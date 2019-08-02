Bodrum'da kayalıklara çarpan tekne battı: 2 kişi kurtarıldı

- Bodrum’da kayalıklara çarpan tekne batarken, teknedeki 2 kişi kurtarıldı. Öğle saatlerinde, Turgutreis Hüseyin Burnu önlerinden geçerken kayalıklara çarpan 14 metre uzunluğundaki fiber yelkenli tekne kısa sürede sulara gömüldü. Çeşme Limanına kayıtlı Rapsodi adlı teknenin battığını ihbar alan Sahil Güvenlik ekipleri, süratle bölgeye ulaştı. Teknede bulunan 2 Türk vatandaşını Sahil Güvenlik Botuna alan ekipler, kazazedeleri Turgutreis balıkçı barınağına götürdü. Şahıslar kurtarıldıktan kısa süre sonra Rapsodi isimli yelkenli teknenin sulara gömüldüğü öğrenildi.
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