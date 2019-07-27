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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bodrum'da kamyonette çıkan yangın kameralara yansıdı - MUĞLA

Bodrum'da kamyonette çıkan yangın kameralara yansıdı - MUĞLA

- Yangın çıkan kamyonetten detay görüntüler - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesiBodrum'da kamyonette çıkan yangın kameralara yansıdıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde kamyonette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Konacık Mahallesi, Atatürk Bulvarı'nda park halindeki kamyonetten alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi.İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, kamyonetin tamamını saran alevlere müdahale etti.Ekipler yangını güçlükle kontrol altına alınırken kamyonette büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangının çıkışıyla ilgili inceleme başlatıldı.Öte yandan kamyonetin yanma anları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Bild Kamera Cep Telefonu Yangına Müdahale Trol 

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