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13 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Bodrum'da kaçak yapıların yıkımları sürüyor - MUĞLA

Bodrum'da kaçak yapıların yıkımları sürüyor - MUĞLA

- Yıkımı yapılan projelerin havadan görüntüsü - Yıkımdan görüntüler - İş makinelerinin çalışması - Ekiplerin çalışmaları Muğla 'da kaçak yapıların yıkımları sürüyorMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, kaçak olduğu tespit edilen yapıların yıkımları devam ediyor.Yalıkavak Mahallesi Kayacık Caddesi'nde özel bir eğitim kurumuna ait tamamı ruhsatsız ve kaçak yapıldığı belirlenen, encümen tarafından yıkım kararı çıkan yaklaşık 4 bin metrekare taban alanına sahip yapılarda yıkım işlemi başlatıldı.Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Yıkım Şefliği ekiplerinin gözetiminde, mülk sahipleri tarafından yıkım işlemi gerçekleştiriliyor.Öte yandan, Geriş Mahallesi'nde de yıkımlar sürüyor.İlçe genelinde mülk sahipleri tarafından yıkılmadığı tespit edilen alanların, belediye ekiplerince yıkılacağı bildirildi.

Kaçak Bild Kaçak Yapı Trol 

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