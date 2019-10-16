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16 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bodrum’da kaçak sigara fabrikasına polis baskını: 2 gözaltı

Bodrum’da kaçak sigara fabrikasına polis baskını: 2 gözaltı

Sigara farbrikasından genel

( MUĞLA )- Kaçak sigarada seri üretime geçen 2 kişi yakalandı MUĞLA

Fabrika Bandrol Kaçakçılık Polis Baskını Kaçak Sigara 


- Bodrum’da kaçak sigara fabrikasına baskın yapan KOM ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı. Seri üretime geçtikleri görülen 4 kişi günde binlerce sigara ürettiği öğrenildi. Bodrum KOM Grup Amirliği ekipleri Bodrum’da kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yapmış olduğu çalışmalarda ilçe merkezinde yasadışı yollarla sigara üretildiği bilgisini elde etmesi üzerine 1 eve ve depoya operasyon düzenledi.
Baskın sonrasından yapılan aramada 3 adet sanayi tipi otomatik sigara sarma makinesi, 2 adet makinelere bağlı kompresör, 600 karton makaron, 500 adet tapdk bandrolü, yüklü miktarda sigara yapımında kullanılmak üzere tütün, bir miktar sahte alkol ve sigara üretmek için çeşitli ekipmanlar ele geçirdi. Konuyla ilgili olarak A.S. ve A.S isimli 2 şahıs gözaltına alındı.
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