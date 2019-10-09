Bodrum'da kaçak milyon dolarlık yıkımlar devam ediyor

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( MUĞLA )- Denize sıfır lüks projeler harabeye döndü MUĞLA



- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Bodrum’da kaçak yapıları incelemesinin ardından yıkımların bazıları biterken bazıları ise halen yıkılmaya devam ediyor. 11 otel, 19 proje, 2 bin 100 kaçak yapının yıkım işlemleriyle birlikte lüks projelerin harabeye döndüğü görüldü.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kaçak ve imara aykırı olan otel, komut ve iskelelerin yıkımı ile ilgili başlattığı çalışma sonucunda bazı projelerin kaçak yapılarının yıkımının bittiği görülürken bir çok kaçak yapının yıkımını ise devam ettiği görüldü.

Turizmin göz bebeği Bodrum’da 19 projede 2 bin 100 villa, komut ve otellerin kaçak ve imara aykırı olan bölümlerin yıkımları 15 gündür devam ediyor. Bazı projelerin yıkımının tamamlandığı dikkatlerden kaçmazken, bazı projelerin ise halen yıkımları sürüyor. Gümbet, Bitez, Ortakent, Akyarlar, Turgutreis, Gümüşlük, Yalıkavak, Gündoğan, Göltürkbükü, Torba ve Yalıçiflik mahallelerinde bulunan villalar, oteller ve iskelelerin Bodrum Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı denetiminde yıkımları sürüyor. 11'i otel 19 projede, toplamda 2 bin 100 villa, rezidans, lüks dairelerin yıkımında en çok ismi geçen firmalardan biri olan “The bo viera” yıkımının devam ettiği görüldü.

330 villa ve bir otelden oluşan “The bo viera” projesinin dev asansörü imara aykırı, kaçak yapı olarak ilk yıkılan yer olmuştu. Çeteli burnunda bulunan denize sıfır 154 bin metrekarelik arazide inşa edilmeye başlanana projedeki kaçak yapıların üzerinde bulunan kırmızı çarpılar da dikkatlerden kaçmadı. Varyap yapının Yalıkavak mahallesindeki projelerinin de kaçak ve imara aykırı bölümlerinin yıkıldığı görüldü.

Yalıkvak’da bulunan kızıl burundaki Nef inşaata ait projenin iskelesi ise iş makinelerince yıkılıyor.

