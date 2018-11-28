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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bodrum'da içme suyu hattı patladı

Bodrum'da içme suyu hattı patladı

- Bodrum'da içme suyu hattından akan sular - Kara yolundaki göçükten görüntüler - Taş ve toprak birikintilerinden görüntüler - Vatandaşlardan Fethi Yüceses ile röportaj - Kenan Dayıoğlu ile röportaj - Yıldız Feldman ile röportaj - Polis ekibinden görüntü - Hasar gören araçlarMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu isale hattında patlama meydana geldi.Torba Mahallesi'nde, içme suyu isale hattında patlamanın ardından çıkan tazyikli su, Torba - Göltürkbükü kara yolunda göçüğe neden oldu. Yolun tek şeridi trafiğe kapatıldı. Trafik akışı kontrollü sağlandı.Borudan akan suyun sürüklediği taş ve toprak, Menekşe sokağında birikintilere yol açtı. Park halindeki araçlarda da hasar oluştu. Polis ekipleri bölgeye gelerek mağdurlarla görüştü.Taş ve toprak birikintisi nedeniyle bahçe kapısı açılmadığı için duvarının üzerinden atlayıp sokağa çıkan Fethi Yüceses, büyük bir gürültüyle uyandıklarını söyledi.

Yüceses, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Yatağımızdan fırladık. Evin önü dere olmuş. Ne olduğunu anlayamadık. Yağmur yağmıyor. Bütün taşlar yuvarlanıyor. Her yeri su bastı. Korkunç bir şeydi." dedi.
Yıllardır müteahhitlik yaptığı söyleyen Kenan Dayıoğlu ise "İlk defa böyle bir şey gördüm. İnanılır gibi değil." ifadelerini kullandı.

Muhabir İçme Suyu Trol 

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