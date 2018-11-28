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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bodrum'da içme suyu borusu patladı ortalık savaş alanına döndü

Bodrum'da içme suyu borusu patladı ortalık savaş alanına döndü

sokakata kaya parçaları

Kaka İçme Suyu 

-vatandaşların isyanı
-kayaların araçlara zarar vermesi
-Sokakları kaplayan kaya parçaları

( MUĞLA )- Bodrum'da su borusu patladı Kayalar yerinden söküldü araçlar sürüklendi MUĞLA

- Bodrum'da içme suyu isale hattının patlaması sonucu ortalık savaş alanına döndü. Patlamanın şiddetiyle yerinden kopan kaya parçaları araçların sürükledi. Birçok ev sular altında kalırken büyük çapta maddi zarar oluştu. Bodrum'un Torba mahallesinde bulunan içme suyu isale hattı sabah saatlerinde bomba gibi patladı. Patlamanın şiddetiyle yerinden sökülen kayalar park halinde araçların üzerine düştü. Birçok araç sürüklenerek kullanımaz hale gelirken, Torba yolunun büyük bir kısmında çökme meydana geldi. Çamura bulanan ve kayalarla kaplanan yol bir süre trafiğe kapandı. Bölgede bulunan birçok ev sular altında kalırken mahalle sakinleri yaşanan duruma isyan etti. (EA-
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