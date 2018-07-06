Bodrum'da helikopter destekli trafik uygulaması - MUĞLA
- Polis helikopterinden görüntüler - Helikopterden uygulama noktasına gelen canlı ekrandan detaylar - Polis ekiplerinden detaylar - Durdurulan araçlardan görüntü - Sürücülerin konuşmaları - Polis köpeğiyle otobüste arama yapılması - Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Raşit Tosun ile röportajBodrum'da helikopter destekli trafik uygulaması - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, polis helikopteriyle yakın araç takibi ve trafik uygulaması yapıldı - İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Raşit Tosun: - "Helikopter, Havacılık Dairesi Başkanlığımızdan geldi. Turizm sezonu boyunca tahsis edildi. Donanımlı, termal kamerasıyla gece ve gündüz görüntü alabiliyor. Yaklaşık bin 500 metrelik menzilden plaka okuma sistemine sahip"MUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, polis helikopterindeki kamera sayesinde yakın araç takibiyle, trafik uygulaması yapıldı. Muğla Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, yaz sezonu boyunca hizmet verecek kamera donanımına sahip polis helikopteri, Bodrum ilçesinde ilk uygulamaya katıldı. Gece ve gündüz havadan görüntü kaydetme özelliğine sahip helikopter, Milas - Bodrum karayolu üzerinde yakın araç takibi yaptı.Helikopterdeki görüntüler, özel bir donanımla canlı olarak uygulama noktasına aktarılarak, belirlenen araçların plakaları tespit edilip durduruldu. Durdurulan bazı sürücüler, trafik kurallarına uydukları için ekiplerden teşekkür aldı. Sürücüler ise helikopter destekli uygulamayı çok başarılı bulduklarını ifade etti. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Raşit Tosun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muğla genelinde turizm sezonu boyunca karadan ve havadan trafik kontrollerinin en üst seviyede devam edeceğini söyledi.
Bodrum genelinde uygulamalara ağırlık vereceklerini belirten Tosun, "Özellikle trafik kurallarını ihlal eden araçlarda, hatalı sollamalar, yakın takipler tamamen havadan kontrol edilecek. Bu uygulama Marmaris ve Fethiye'de de yapılacak." diye konuştu. - Termal kamerayla gece - gündüz görüntü alabiliyorUygulamadaki amacın, halkın zarar görmemesi ve trafik kazalarının önüne geçilmesi olduğuna dikkati çeken Tosun, şöyle devam etti:"Herhangi bir olumsuz durumun önüne geçmek ve sezonu rahat atlatmak için en üst seviyede uygulama yapıyoruz. Helikopter, Havacılık Dairesi Başkanlığımızdan geldi. Turizm sezonu boyunca tahsis edildi. Donanımlı, termal kamerasıyla gece ve gündüz görüntü alabiliyor. Yaklaşık bin 500 metrelik menzilden plaka okuma sistemine sahip. Sadece trafik değil, asayiş, plajlarda yaşanacak olumsuzluklar, hırsızlık veya bir kovalamaca gibi her türlü olaylarda hizmet verecek."Ayrıca Bodrum Torba uygulama noktasında polis köpeğiyle asayiş uygulaması da gerçekleştirildi. Durdurulan bazı yolcu otobüslerinin bagajları, polis köpeğiyle arandı.