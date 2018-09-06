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06 Eylül 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bodrum'da batan tekneden 13 kişi kurtarıldı - MUĞLA

Bodrum'da batan tekneden 13 kişi kurtarıldı - MUĞLA

- İlçe açıklarında batan 5 metrelik fiber tekneden detay - Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerinin kurtarması - Sağlık ekiplerinin boğulan çocuğa suni teneffüs yapmasıBodrum'da batan tekneden 13 kişi kurtarıldı - İlçe açıklarında batan 5 metrelik fiber tekneden aralarında çocukların da olduğu 13 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı - Durumu ağır olan Filistinli baba ve oğlu hastaneye kaldırıldıMUĞLA (AA) - Bodrum ilçesi açıklarında batan teknedeki aralarında çocukların da olduğu 13 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.Ortakent - Yahşi açıklarında bir grubu taşıyan 5 metrelik fiber teknenin battığı ihbarını alan Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, kısa sürede olay yerine ulaştı.Ekipler, denizde boğulma tehlikesi geçiren biri Suriye uyruklu 13 kişiyi Sahil Güvenlik botuna alarak kurtardı.Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilenlerden sağlık durumu ciddi olan Filistin uyruklu baba ve 5 yaşındaki oğluna, burada bekleyen sağlık ekiplerince suni teneffüs yapıldı. Müdahaleyle hayata döndürülen kaçaklardan Filistinli çocuk İzmir'e, babası ise Milas Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.Ayakta tedavisi yapılan 11 kişinin, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Boğulma Tehlikesi Hastane Kaçak Bild Sağlık Ekipleri 

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