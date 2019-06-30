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30 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Bodrum'da arazi yangını - MUĞLA

Bodrum'da arazi yangını - MUĞLA

- Yangın çıkan alandan görüntü - Geri dönüşüm tesisinden detay - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahelesinden görüntüler - Kovalarla su taşıyıp yangına müdahale edenler - Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği Başkanı Cenk Ayata'nın açıklaması - Soğutma çalışmalarıBodrum'da arazi yangını - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, geri dönüşüm tesisi yanındaki arazide çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldüMUĞLA (AA) - Bodrum'da bir arazide çıkan yangın söndürüldü.İlçeye bağlı Ortakent Mahallesi'nde, ambalaj atığı toplama ve ayırma tesisinin yanındaki arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Ağaçların da bulunduğu alanda kuru otların tutuşmasıyla yangın kısa sürede çevreye yayılmaya başladı.
Arazi kenarında bulunan geri dönüşüm atıklarının da yanmaya başlamasıyla çıkan dumanlar arttı.İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. itfaiye ekiplerine, Muğla Orman İşletme Müdürlüğüne ait bir arazöz ile orman işçileri, Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği gönüllüleri ve tesisin çalışanları destek verdi.Rüzgarın da etkisiyle tesisin dışında atıkların bulunduğu iki farklı noktaya da sıçrayan yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü.Tesis çalışanlarının kovalarla su taşıyıp ekiplere destek verdiği yangında, tesisin dış alanında bulunan atık balyalarının bazıları da hortumla su tutularak ıslatıldı.Söndürüldükten sonra soğutma çalışması başlatılan yangının çıkış sebebi ile ilgili itfaiye ve polis inceleme başlattı.Yangının cam kırıkları ya da enerji nakil hattından koptuğu belirtilen tellerden çıkmış olabileceğini söyleyen Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği Başkanı Cenk Ayata, soğutma işleminin ardından yapılacak çalışma ile sonuca ulaşılacağını bildirdi.

Polis Bild Geri Dönüşüm Yangına Müdahale Trol 

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