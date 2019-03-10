Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Bodrum'da 'Acı Ot Festivali’

Bodrum'da 'Acı Ot Festivali’

ACI OT FESTİVALİ GENEL, DETAY

Geleneksel Lezzet Açılış Töreni El Emeği Göz Nuru Hatıra Fotoğrafı Halk Oyunları 

-AHMET ARAS AÇILIŞ YAPMASI
-HALK OYUNLARI

( MUĞLA ) - Bu festivalde siyaset yok, Bodrum var MUĞLA

- CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, geçtiğimiz yıl Bodrum turizmine kazandırdığı Acı Ot Festivali’nin açılış töreninde coşku seliyle karşılandı. Yoğun seçim programının arasında, festival açılışına da katılma fırsatı bulan Aras, etkinliğin bu yıl çok daha büyük bir katılımla gerçekleşmesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.
Festivalde siyasi söylemlerden özellikle kaçınan Aras, “Burada siyaset değil, Bodrum var” dedi.
CHP Adayı Aras, kendisinin de kurucu başkanı olduğu Ortakent Yahşi Yalısını Geliştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) tarafından düzenlenen festivalin bütün Bodrum yarımadasının festivali olduğunu söyleyen Ahmet Aras, “Organizasyona büyük emek veren OYDER yönetimi başta olmak üzere, desteğini esirgemeyen Bodrum Kaymakamlığı’na, Bodrum Belediyesi’ne, derneklerimize ve burada stant açan tüm üreticilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Bodrum’da yaşayan herkes bu festivalin rengi, dokusu. Bodrum’un kadim kültürünü yaşatan, geleneksel lezzetlerimizi ve yöresel ürünlerimizi tüm dünyaya tanıtmayı amaçlayan, bu kültürü gelecek nesillere taşıyan ve tabii ki Bodrum ekonomisine büyük katma değer sağlayan bu tür organizasyonları Bodrum yarımadamızın her mahallesinde hayata geçireceğiz.” dedi.
Ortakent Köy içinde düzenlenen festivalin katılımcıları ve konukları tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, yöresel ürün satan stantları gezdi, üreticiler ve festival için Türkiye’nin dört bir yanından gelen misafirlerle ayak üstü sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Aras, festivali halk oyunlarıyla renklendiren Karya Çiçekleri’yle bir de Sepetçioğlu oynadı. Festival iki gün sürecek İki gün boyunca Ortakent köy içinde devam edecek olan Acı Ot Festivali, Ege’nin Bodrum'la bütünleşmiş yöresel lezzetlerini, el emeği göz nuru yöresel tasarım ve ürünleri görücüye çıkarıyor.Bodrum’a bahar renklerini getiren festivalde çeşitli kültürel aktiviteler, yarışma ve eğlenceler de organize ediliyor.
İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde KonuştuCumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde Konuştu
Şehit Babaya Gözyaşlı VedaŞehit Babaya Gözyaşlı Veda
Ankarada Dev Uyuşturucu OperasyonuAnkarada Dev Uyuşturucu Operasyonu
Jandarma O Evleri Tek Tek ArıyorJandarma O Evleri Tek Tek Arıyor
İşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Odaİşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Oda
En İyi Tarım FotoğraflarıEn İyi Tarım Fotoğrafları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı