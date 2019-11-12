Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Böceklenmiş unu eleyip piyasaya sürmeye çalışan zanlılar yakalandı - BURDUR

Böceklenmiş unu eleyip piyasaya sürmeye çalışan zanlılar yakalandı - BURDUR

- Un çuvallarından görüntü - Jandarmanın un çuvalları başında nöbet tutması - Böcekli un çuvalı detayBURDUR (AA) - Burdur 'un Çeltikçi ilçesinde, son tüketim tarihi geçmiş ve böceklenmiş unları eleyerek piyasaya sürmeye hazırlanan 3 kişi gözaltına alınırken, 66 çuval un ile elenmeyi bekleyen 3 bin 300 kilogram una da el konuldu. Burdur Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Bağsaray köyünde M.S'nin Isparta'daki bir fırından aldığı son tüketim tarihleri geçmiş ve böceklenmiş unları eleyerek piyasaya süreceği bilgisi üzerine harekete geçti.Şüpheliler M.S, A.G. ve A.B'nin böceklenmiş unları köy dışındaki boş araziye kurdukları makinede eleyerek çuvalladıklarını tespit eden jandarma ekipleri, şüphelilere müdahale etti.Ekiplerin yaptığı incelemede, unların doldurulduğu 66 çuval, 3 bin 300 kilogram elenmeyi bekleyen un, 2 sanayi tipi un eleme makinesi, 1 çuval dikme makinesi ve 1 elektronik baskül ele geçirildi.Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

Tron Jandarma Sparta Harekete Geç Irak 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı