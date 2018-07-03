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( DAKKA ) - BM Genel Sekreteri Guterres’ten mültecilere ziyaret DAKKA



- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, uluslararası toplumdan yardım bekleyen Rohingya mültecilerini Bangladeş’teki Kutapalong mülteci kampında ziyaret etti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Dünya Bankası Grubu Başkanı Jim Yong Kim, Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumdan yardım isteyen mültecileri Bangladeş’teki Kutapalong mülteci kampında ziyaret etti. Dünya Bankası Grubu Başkanı ve Guterres düzenledikleri basın toplantısında Bangladeş’e sığınan ve zor şatlarda yaşayan mültecilerle dayanışma içinde olduklarını dile getirdiler. Guterres, “Bu kampları kalbimiz burkulmadan ziyaret etmek imkansız, İnsan haklarının sistematik ihlali ile ilgili olarak muhtemelen en trajik hikayelerden biri. Myanmar’da bu kadar acı çekenler insanların şu anda zor şartlarda yaşaması gerektiği kabul edilemez” dedi.

Rohingya krizinin gördüğü en kötü durumlardan biri olduğunu söyleyen Guterres, “Bugün hepimiz Rohingya'yız. Onlarla dayanışma içinde durmalıyız” dedi.

Bangladeş hükümetine şükranlarını sunan Guterres, “Sınırlarını açtıkları için hükümete ve Bangladeş halkına şükranlarımızı sunuyorum. Dünyadaki sınırların çoğu kapanıyor. Bangladeş bu insanları cömertçe aldı ve onlara temel koruma ve destek sağladı. Ancak uluslararası toplum tarafından ifade edilen dayanışmanın Myanmar'daki Rohingya halkına yeterince verilmediğini söylemek gerekiyor” ifadelerini kullandı. Dünya Bankası Grubu Başkanı Jim Yong Kim ise Bangladeş’e 480 milyon dolarlık bir hibe sözü verdi.

