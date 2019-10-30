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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- BM’den Irak’taki taraflara diyalog çağrısı

- BM’den Irak’taki taraflara diyalog çağrısı

Bağdat’taki protestolardan görüntüler

Protesto Diyalog Yolsuzluk Hükümet Hükümet Karşıtı 

-Yaralı protestocuların ambulanslarla hastaneye götürülmesi

( CENEVRE ) CENEVRE

- Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI) Başkanı Jeanine Hennis-Plasschaert, protestoların yaşandığı Irak’taki taraflara diyalog çağrısında bulundu. Irak’ta işsizlik, kamu hizmetlerinin yetersizliği ve yolsuzluk nedeniyle düzenlenen protestolar devam ederken Birleşmiş Milletler’den açıklama geldi. Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI) Başkanı Jeanine Hennis-Plasschaer yaptığı açıklamada, hükümet karşıtı protestolara çözüm bulunması için diyalog çağrısı yaptı. Gösterilerdeki şiddet olaylarını kınayan Plasschaer, "Şiddet asla bir yanıt değildir. Hızlı ve anlamlı yanıtlar bulmak için acilen ulusal diyalog kurulmasına ihtiyaç var. Bu kısır şiddet döngüsü sona ermeli" dedi.
Plasschaer, ülke genelinde özellikle de Kerbela'daki gösterilerde protestoculara karşı gerçek mermi kullanılması nedeniyle çok sayıda can kaybı yaşandığına ilişkin tanık ifadelerinin endişe verici olduğunu söyledi.

BM'nin Irak halkının yanında olduğunu ifade eden Plasschaert, diyalog kurulmasına yardım etmeye hazır olduklarını belirtti.
Irak’ta 5 gündür devam eden hükümet karşıtı protesto gösterilerinde Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin açıkladığı son verilere göre 74 kişi hayatını kaybetti ve 3 binden fazla kişi yaralandı. Yerel basında yer alan rakamlara göre ise yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetti.
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