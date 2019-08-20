BM'den İdlib'e 30 tır insani yardım - HATAY

- Tırların sınır kapısından geçişleriBM'den İdlib'e 30 tır insani yardımHATAY (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 30 tır insani yardım gönderildi.BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay 'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
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