Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
BM'den İdlib'e 30 tır insani yardım - HATAY

BM'den İdlib'e 30 tır insani yardım - HATAY

- Tırların sınır kapısından geçişleriBM'den İdlib'e 30 tır insani yardımHATAY (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 30 tır insani yardım gönderildi.BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay 'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

İdlib İnsani Yardım Sınır Kapısı Hanlı 

İlgili Foto Galeriler
Sınırda Savaş ProvasıSınırda Savaş Provası
Katliam gibi kaza! 6 ölü, 16 yaralıKatliam gibi kaza! 6 ölü, 16 yaralı
Kilis'e 3 Roket Mermisi DüştüKilis'e 3 Roket Mermisi Düştü
Şivan Perver Ve Barzani Türkiye'deŞivan Perver Ve Barzani Türkiye'de
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı