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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
BM'de nevruz kutlaması - NEW YORK

BM'de nevruz kutlaması - NEW YORK

- BM'de nevruz kutlaması - Programa katılanlardan görüntü - Katılımcı ülkelerin nevruz sembolü haline gelen ürünler - Aile fotoğrafı çekilmesi - BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in konuşması - Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu'nun konuşmasıBM'de nevruz kutlaması - Orta Asya'dan Ortadoğu ve Balkanlar'a kadar birçok ülkede baharın gelişini simgeleyen nevruz, BM Genel Merkezi'nde kutlandı - BM Genel Sekreteri Guterres: - ''Nevruz, bize barış, sürdürülebilir kalkınma ve insan haklarına olan bağlılığımızı yenilemek için yeni bir şans veriyor''BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Orta Asya'dan Ortadoğu ve Balkanlar'a kadar birçok ülkede baharın gelişini simgeleyen nevruz, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde kutlandı.BM Genel Kurulu'nun 2010 yılında aldığı kararla kabul ettiği ''21 Mart Uluslararası Nevruz Günü'' için BM'de kutlama programı düzenlendi.
Türkiye, Afganistan, Azerbaycan, Hindistan, İran, Irak, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın BM Daimi Temsilcilikleri tarafından düzenlenen etkinlikte barış ve kardeşlik mesajları verildi.
- ''Dünyanın nevruz ruhuna ihtiyacı var''Kutlamaya BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de katıldı.
Dünya genelinde 300 milyondan fazla kişinin yeni başlangıçları, baharın gelişini ve doğanın yenilenmesini simgeleyen nevruzu kutladığını belirten Guterres, ''Nevruz, bize barış, sürdürülebilir kalkınma ve insan haklarına olan bağlılığımızı yenilemek için yeni bir şans veriyor.'' dedi.
Guterres, dünyadaki çatışmalar, göçmenlerin ve mültecilerin sorunları, dünyanın birçok yerinde artan yabancı düşmanlığı ve ırkçılığa bakıldığında barış ve adalet için dünyanın nevruz ruhuna ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu da nevruzun 3 bin yıldır Orta Asya'dan Güney Asya ve ve Balkanlar'a kadar birçok ülkede farklı topluluklar tarafından kutlandığını ve bu kutlamanın dil, din, kültürel ve ulusal sınırların ötesine geçtiğini söyledi.

Nevruzun dayanışma, karşılıklı anlayış ve birbirine saygı duymanın yanı sıra doğa ile uyum içinde yaşamak gibi değerleri barındırdığını belirten Sinirlioğlu, nevruzun milyonları bir araya getirerek de çatışmaların ve istikrarsızlığın yaşandığı bir dünyada barış için ilham kaynağı olduğunu sözlerine ekledi.

2010 Yılı Çatışma Mülteci Nevruz Nevruz Kutlaması 

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