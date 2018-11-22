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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
'Biz felsefeyi toplumsallaştıramadık' - KAYSERİ

'Biz felsefeyi toplumsallaştıramadık' - KAYSERİ

"Biz felsefeyi toplumsallaştıramadık" - KAYSERİ - Çalıştaya katılanlardan detaylar - ERÜ Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Topakkaya ile röportaj"Biz felsefeyi toplumsallaştıramadık" - ERÜ Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arslan Topakkaya:"Biz felsefeyi toplumsallaştıramadık, topluma yayamadık. Batı'nın bize göre üstünlüğü bu. Batı'da sıradan bir insan filozoflardan haberdardır, felsefi düşünüş özelliğine sahiptir. Biz hala Cumhuriyet'in kuruluşundan 95 yıl geçmesine rağmen felsefeyi bir türlü toplumla barıştıramadık"KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arslan Topakkaya, "Biz felsefeyi toplumsallaştıramadık, topluma yayamadık. Batı'nın bize göre üstünlüğü bu. Batı'da sıradan bir insan filozoflardan haberdardır, felsefi düşünüş özelliğine sahiptir. Biz hala Cumhuriyet'in kuruluşundan 95 yıl geçmesine rağmen felsefeyi bir türlü toplumla barıştıramadık." dedi.
ERÜ Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanlığı tarafından fakültedeki konferans salonunda düzenlenen Felsefe Bölüm Başkanları Çalıştayı başladı.
Felsefe alanında yaşanılan sorunların tartışılacağı 2 gün sürecek çalıştayda "Ortaöğretim Felsefe Programı ve Ders", "Çocuklarda Düşünme Eğitimi", "Felsefe Mezunlarının İş İmkanları" gibi başlıklarda oturumlar yapılacak.Çalıştaya ev sahipliği yapan ERÜ Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Topakkaya, AA muhabirine, felsefe alanında Türkiye'de bu şekilde geniş kapsamlı bir çalıştayın ilk defa gerçekleştirildiğini söyledi.

Etkinliğe Türkiye genelinden 33 felsefe bölüm başkanının katıldığını belirten Topakkaya, "Türkiye'de üniversitelerde yaklaşık 50 felsefe bölümü var, bunların bir kaçında öğrenci yok. 43'e yakın faal bölüm var. Bu bölüm başkanlarının 33'ü burada. Dolayısıyla ortak bir fikir oluşturmak adına yeterli sayımız var. Felsefe bölümlerinin ilk, orta ve yüksek öğretimde karşılaştığımız sorunları var. Bunların başında da felsefe bölümü mezunlarının istihdamı var. Yüksek öğretimde bu bölümlerin sayısının artmasıyla ortaya çıkan işsizlik gibi bir çok sorunlarımız var. Bu sorunlar 2 günlük çalıştayda teker teker tartışılacak ve çalışmamızın sonucunu da bildiri halinde kamuoyuyla paylaşacağız." diye konuştu.
- "Felsefeyi bir türlü toplumla barıştıramadık"Türkiye'de toplumun felsefeye olan ön yargısının yıllar geçmesine rağmen aşılamadığını ifade eden Arslan Topakkaya, şunları kaydetti:"Ben yüksek lisans ve doktora eğitimimi Almanya'da yapan birisi olarak, Almanya'da tıp fakültesinin puanı ile felsefe bölümünün puanı aynıdır. Dolayısıyla felsefe yapmak ciddi bir iştir. Maalesef bizde çok ciddi sıkıntılar var. Biz felsefeyi toplumsallaştıramadık, topluma yayamadık. Batı'nın bize göre üstünlüğü bu. Batı'da sıradan bir insan filozoflardan haberdardır, felsefi düşünüş özelliğine sahiptir. Felsefi tartışmaları, özgür düşünme, alternatifli düşünme, eleştirel düşünme gibi özelliklere sahiptirler. Biz hala Cumhuriyet'in kuruluşundan 95 yıl geçmesine rağmen felsefeyi bir türlü toplumla barıştıramadık. Felsefe, ilginç bir şekilde dinsizlikle anıldı ve bunun uzun yıllar propagandası yapıldı. Halbuki felsefenin dinle alıp veremediği bir şey yoktur. Felsefi alan farklıdır, din alanı farklıdır. Bunların birbiriyle çatışması gerekmez. Her birisinin geçerlilik alanı vardır."

Tıp Fakültesi Yüksek Öğretim Çatışma Propaganda Yüksek Lisans 

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