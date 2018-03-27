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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
“Biz Anadoluyuz” Projesi - MUĞLA

“Biz Anadoluyuz” Projesi - MUĞLA

- Öğrencilerin Sarsala Koyu'na gelişi - Öğrencilerin tekyene binmeleri ve tekne turundan detaylar - Öğrencilerin açıklaması - Patnos Cengiz Topel Ortaokulu öğretmeni Seher Özsoy'un açıklaması - Caretta caretta ziyaretinden görüntüler - Patnos ilçesinde öğretmenlik yapan Ebru Korkmaz'ın açıklaması"Biz Anadoluyuz" Projesi - Ağrı'dan gelen 49 öğrenci, Muğla ’nın Dalaman ilçesinde tekne turu yaptıMUĞLA (AA) - İçişleri Bakanlığınca yürütülen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Ağrı'dan Muğla 'ya gelen 49 öğrenci, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.Ağrı'dan havayoluyla gelen öğrenciler, Dalaman'da Sarsala ve Cleopatra koylarında tekne turu yaptı.Teknede müzik eşliğinde dans eden ve bol bol fotoğraf çeken öğrencilere, gezi sırasında sahil güvenlik botu eşlik etti.Misafir öğrenci ve öğretmenler, daha sonra Dalyan Mahallesi İztuzu Plajı'ndaki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezini (DEKAMER) gezdi.Öğrenciler ayrıca, 2 bin 400 yıllık kaya mezarlarını ve 18. yüzyılda inşa edilen Dalyan Merkez Camisi'ni de görme fırsatı buldu.Patnos Cengiz Topel Ortaokulu öğretmeni Seher Özsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin çok güzel ve faydalı olduğunu belirterek, "Güzel, keyifli ve eğlenceli bir tekne gezisi oldu. Birçok öğrencimizin ilk defa deniz görmeleri onlar için farklı bir deneyim oldu. Mutlulukları yüzlerinden ve hareketlerinden belliydi." dedi.
Patnos ilçesinde öğretmenlik yapan Ebru Korkmaz da 49 öğrenciyle Muğla ’ya geldiklerini, öğrencilerinden birçoğunun ilk defa tekne turuna çıktığını ve caretta caretta gördüğünü ifade etti.
Öğrenciler, yarın Menteşe ilçesinde tarihi mekanları gezip, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde tiyatro gösterisi izleyecek.

Caretta Caretta Öğretmenler Sahil Güvenlik Tarihi Mekan Öğretmenlik 

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