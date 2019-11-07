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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bitlis’te yapılan kehribar tespihleri 15 bin liraya kadar alıcı buluyor

Bitlis’te yapılan kehribar tespihleri 15 bin liraya kadar alıcı buluyor

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El Emeği Göz Nuru Barla Gesi Katkı Maddesi Fosil 

-Tespihlerden görüntüler
-Tespih taşlarından görüntüler
-Tespih yapımından görüntüler
-Röp

( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis’in Tatvan ilçesinde el emeği göz nuruyla yapılan kehribar tespihler, meraklıları tarafından oldukça ilgi görüyor. Tatvan’da 4 yıldır bu işle uğraşan Hayrettin Balakan, genellikle kehribar tespihlerde özel siparişler aldıklarını söyledi.

İş yerinde tespih üreten Hayrettin Balakan’ın yaptığı tespihler, kalitesi ve fiyatlarıyla da dikkat çekiyor. İş yerine getirttiği değerli taşları çeşitli boyutlardaki tespihlere dönüştüren Balakan, bazı kehribarların özel siparişlerinden dolayı 10 ile 15 bin TL’ye kadar alıcısının olduğunu kaydetti.
Tespih ustası Hayrettin Balakan, “4 yıldır tespih işi yapıyorum. Kehribardan tespihin yanı sıra erkek yüzükleri ve bayan takıları da yapıyoruz. Bizlerde kehribar parçaları var, genellikle özel sipariş tespihler yapıyoruz. Öncelikle kehribar, çam ağaçlarının reçinesi toprağa düştükten sonra binlerce yıl sonra fosilleşerek oluşan bir taştır. Bizde o taşları alıp işliyoruz. Müşterinin isteğine göre tespih haline getiriyoruz. Reçineden oluşan damla kehribarı vardır, bundan hiçbir katkı maddesi yoktur. Osmanlı kehribarı var, eski bir tespihtir. Osmanlı döneminde kolyeler, çekmece kulpları kehribarlardan yapılırmış. Katarin denilen bir malzeme vardır. Ateş ve sıkma kehribar bu maddeden oluşur” diye konuştu.
“10 ile 15 bin TL’ye kadar alıcıları vardır” Balakan, bir tespihin yapım aşamasının 2-3 gün aldığını belirterek, şunları söyledi: “İlk olarak müşterinin isteğine göre kesim işlemini yapıyoruz. Daha sonra delim ve şekil verdikten sonra parlatma işlemi yapıyoruz ve son olarak da ipe diziyoruz. Ancak bu işlemlerin ardından ortaya çıkan bir tespih bizim 2-3 günümüzü alıyor. Çünkü bir habbe oluşturmak yarım saatimizi alıyor. Özel sipariş kehribarların 10 ile 15 bin TL’ye kadar alıcıları vardır. Bitlis bölgesinde tespih satışı yapan vardır, ama imalat yapan bizden başka kimse yok.” Genelde özel sipariş tespihleri koleksiyonculara yaptıklarını ifade eden Balakan, “Koleksiyoncular, makine işi tespihleri koleksiyonlarına koymazlar. Makine işi tespihler koleksiyon tespihler değildir. Bunlar kendi zevklerine göre tasarımlarını yaparlar, bizde işlemesini yaparız. Onun için el emeğine daha çok rağbet gösterirler” diye konuştu.

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