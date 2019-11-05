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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Bitlis’te uçurumdan düşen 315 koyun telef oldu

Bitlis’te uçurumdan düşen 315 koyun telef oldu

telef olan hayvanlardan görüntü

( BİTLİS ) BİTLİS

Bild İlkbahar Hayvan 


- Bitlis’te havanın soğumasıyla yayladan dönüşe geçen göçerlere ait 315 koyun uçurumdan düşerek telef oldu.Bitlis’te yayladan dönüş yoluna geçen ve Siirt’e giden göçerlere ait küçükbaş hayvan sürüsü, Deliklitaş mevkiinde uçurumdan düştü. Kayalık alanda yaşanan olayda 315 koyun telef oldu. İlkbaharda yaylalara çıkarılan ve geri dönüş yolunda yaşanan olaydan dolayı büyük üzüntü yaşayan hayvan sahipleri, durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgede inceleme yapılırken, telef olan hayvanların 30 aileye ait olduğu öğrenildi.
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