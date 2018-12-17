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17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Bitlis’te terör operasyonu

Bitlis’te terör operasyonu

arşiv görüntüler ve ele geçirilenlerin fotoğrafları

( BİTLİS ) -- Tespit edilen sığınak ve depo içerisinde el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi BİTLİS

Terör Operasyonu Terör Örgütü Teröristler 


- Bitlis’in Tatvan ve Mutki ilçeleri kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen sığınak ve depo içerisinde el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan ve Mutki ilçeleri kırsalında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak/barınakları imha etmek maksadıyla 14-16 Aralık 2018 tarihleri arasında 4 ayrı bölgede Bitlis İl Jandarma Komutanlığı, Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü ve güvenlik korucularının katıldığı müşterek operasyonlar icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “Operasyonlar kapsamında icra edilen temas araması (T/A) faaliyetlerinde, BTÖ mensuplarına ait olduğu değerlendirilen 3 adet sığınak, 1 adet depo, 2 adet avcı boy çukuru ve 5 adet gözetleme mevzii içerisinde; 1 adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı (EYP), 1 adet EYP düzeneği, 1 adet güneş paneli, 1 adet büyük tüp, sığınak yapımında kullanılan branda, örgütsel doküman ve bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi. (MSA-Y)
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