Bitlis'te AK Parti Seçim İrtibat Bürosu açıldı

- Açılıştan detaylar - AK Parti Bitlis Belediye Başkan Adayı Nasrullah Tanglay'ın konuşmasıBİTLİS (AA) - Bitlis 'te mahalli idareler seçimleri için AK Parti Seçim İrtibat Bürosu açıldı.AK Parti Bitlis Belediye Başkanı adayı Nesrullah Tanglay, açılışta yaptığı konuşmada, seçim irtibat bürosu adını taşıyan bürolanının Allah'ın izniyle "gönül irtibat bürosu" olarak çalışacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teveccühü ile aday oldukları ilk gün, Bitlis 'te gönül belediyeciliği yapacaklarını söylediklerini dile getiren Tanglay, şöyle konuştu:"Gönüllere köprü kuracağız. Herkesi kucaklayacağız, hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Bitlis imize sevdalı olarak birlik ve beraberlik içinde sadece hizmet edeceğiz. Birlik ve beraberlik içinde tüm Bitlis 'i kucaklayacağız. Belediye anlayışımız sadece halka hizmet, hakka hizmet olacaktır. Bunun böyle bilinmesini istiyoruz. Rabbim bu yolda bizi utandırmasın, güzel hizmetleri yapmayı nasip etsin. Buradan tüm hemşehrilerime sesleniyorum. İçinizden biriyim. Öz evladınız ve kardeşinizim. 4 yıl il başkanlığı yaptım. Allah'a hamdolsun sizlere hep gönlüm, kapım ve telefonlarım açık oldu. Bundan sonrada tüm hemşehrilerime söz veriyorum, nasıl size 4 yıl gönlümü açtıysam, 31 Mart'tan sonra da bu gönlüm size açık olacak. Sizden ricam gönüllerinizi bize açın ki bu gönül köprüsünü beraber kuralım. Ayrımcılık yapmıyoruz, herkesi kucaklıyoruz. Bu seçim ideolojik veya onun, bunun seçimi değil, Bitlis 'e hizmet etme seçimidir. Sizden ricam bizi kardeşiniz olarak görün. İdeolojinizi ve partiyi bir tarafa bırakın. El, gönül ve güç birliğiyle kardeşçe Bitlis imize hizmet edelim. Sizden bunun desteğini istiyorum."Tanglay, irtibat bürosunu, gelen talepler üzerine erken açtıklarını da belirterek, şöyle devam etti:"Onun için gündüzleri burada olacağız. Sizleri de her zaman bekliyoruz. Bir kardeşiniz olarak gidip dostlarımızı ziyaret ediyoruz ama gücümüz bir yere kadar. Tüm hemşehrilerimden, ağabeylerimden ve dostlarımdan da bu süreçte herkesin dili döndükçe kendi çevresinde eşine, dostuna, akrabasına ve komşusuna anlatmasını istiyoruz. Bu Bitlis 'in ve Bitlis 'e hizmet meselesidir. İlk günde söyledik, biz tek bir belediye başkanlığı yapmayacağız, bencil yapmayacağız. Halkımızla, hemşehrilerimizle, ağabeylerimizle, gençlerimizle ve kadınlarımızla istişare ederek belediyeyi yöneteceğiz. Diyorum ki Bitlis halkının tamamı Bitlis Belediye Başkanı olacak. Hepinizi saygı, muhabbet ve hürmetle selamlıyorum. Yeni yerimiz hayırlı olsun. Yolumuz ve bahtımız açık olsun."AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu ise tek gayelerinin Bitlis 'e hizmet etmek olduğunu dile getirerek, " Bitlis olarak kaybedecek zamanımız yok." dedi. Açılışa, İl Genel Meclisi Başkanı Cemalettin Kinç ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ferah Diba Zeydan da katıldı.