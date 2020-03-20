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20 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Bitlis’te 79 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Bitlis’te 79 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Araçlardan görüntüler

Karayolları Kar Kalınlığı Köy Yolları Kar Yağışı 

-Arabayı kardan temizleyen çocuktan görüntüler
-Çatılardaki kardan görüntüler
-Dükkanlarının önü temizleyen vatandaşlardan görüntüler
-Çocuk parkından görüntüler

( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis’te dün gece etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 79 köy yolu ulaşıma kapandı.Etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, karayolları ekipleri yolları açık tutmak için çalıştı. Mart ayının sonlarına doğru Bitlis beyaza büründü. Dün gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı kentte hayatı olumsuz etkilerken, kar kalınlığı il merkezinde yer yer 10, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye ulaştı.İl Özel İdaresi Yol Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar yağışı dolayısıyla il genelinde 79 köy yolunun ulaşıma kapandığını, kapalı olan köy yollarını da kısa sürede ulaşıma açacaklarını belirtti.

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