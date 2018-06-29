Bitlis’te 10 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon anı böyle görüntülendi

-helikopterlerin ateş etmesi



( BİTLİS ) BİTLİS



- Bitlis’in Hizan ilçesi kırsalında 10 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon anını vatandaşlar saniye saniye kaydetti.

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'in Hizan ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonda 10 terörist etkisiz hale getirildiği açıklarken, bölgedeki operasyonlar devam ediyor. Operasyon anı vatandaşlar tarafından saniye saniye böyle kaydedildi.

