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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bitlis merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu

Bitlis merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu

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(( BİTLİS ) BİTLİS

Muvazzaf Asker Güvenlik Güçleri Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü Askeri Personel 


- Bitlis merkezli 11 ilde eş zamanlı olarak FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda, aralarında yarbay ve binbaşı rütbelerinde muvazzaf personellerin de bulunduğu 16 kişi yakalandı. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, ardışık arama ankesör yöntemi ile tespiti yapılan TSK içerisindeki kripto FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu askeri personellerin yakalanmasına yönelik 4 Temmuz 2018 günü Bitlis merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “İcra edilen operasyon neticesinde aralarında yarbay, binbaşı ve yüzbaşı rütbelerinde muvazzaf askeri personellerin de bulunduğu 16 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 1 şahsın ise yakalanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelesi kararlılıkla devam etmektedir” denildi.
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