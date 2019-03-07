Bitlis’de ilk kez düzenlenen 'Kar Festivali' renkli görüntülere sahne oldu

-Etkinlikten görüntüler

-Öğrencilerin kardan heykeller yapmaları

-Öğrencilerin kar üstünde halay çekip dans etmeleri

-Şahin kızıltaştan röp

-Genel ve detay görüntüler

-Yapılan heykellerden görüntüler

-Öğrencilerden röp



( BİTLİS )- Öğrenciler kardan heykel yapıp, naylonla kaydılar BİTLİS



- Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından bu yıl ilk düzenlenen ‘Kar Festivali’ renkli görüntülere sahne oldu. El Aman Hanı Kayak Tesisinde düzenlenen festivale çok sayıda öğrenci katıldı.

Öğrenciler festival kapsamında kardan heykel yarışması yaparak, kayak ve naylon ile kayma etkinliği düzenlediler. Kar üstünde halaylar çekip dans eden öğrencilere, öğle yemeğinde ise mangalda sucuk ekmek ikram edildi. Bu yıl kar festivalinin ilkini düzenlediklerini söyleyen Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Şahit Kızıltaş, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesinden gelen öğrencilerin karla hiç muhatap olmadıklarını belirtti.

Kızıltaş, “Öğrencilerimize yönelik bir kış ve kar festivali düzenleyelim, bunu da geleneksel hale getirelim diye arzu ettik. Öğrencilerimizin çoğu Güneydoğudan geldikleri için çok fazla karla muhatap olmamıştı. Hatta karı burada ilk kez gören öğrencilerimiz bile vardı. Onlara karın aslında zahmet ve felaket olmadığını; güzellik, letafet ve nimet olduğunu göstermek için böyle bir etkinlik düzenledik. Öğrencilerimiz çok eğleniyor, bunu geleneksek hala getirmeyi arzu ediyoruz. Bu noktada üniversitemiz bize fazlasıyla destek verdi. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Katılımda ve organizasyonda görev alan arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizin ciddi anlamda kalımları var. Yarışmalarımız olacak, ödül törenimiz olacak, ardından üniversite kayak takımının gösterileri olacak. Daha sonra ise naylon kayma yarışmalarımız olacak. Güzel bir etkinlik olacağını arzu ediyoruz” diye konuştu.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri ise, bu etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, çok eğlendiklerini söylediler.

