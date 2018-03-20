Bit pazarına kaçakçılık operasyonu

-Arama yapmaları

-Ele geçirilen malzemelerden görüntü

-Cinsel içerikli haplardan görüntü

-Kaçak çaydan görüntü



( MERSİN )- Mersin'de halk arasında "bit pazarı" olarak bilinen Zafer Çarşısına yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda cinsel içerikli hap, kaçak çay, kıyılmış ve nargile tütünü ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı MERSİN



- Mersin'de halk arasında "bit pazarı" olarak bilinen Zafer Çarşısına yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda cinsel içerikli hap, kaçak çay, kıyılmış ve nargile tütünü ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya kaçak emtia satışı yapan şahıslarla mücadele kapsamında, merkez Akdeniz ilçesinin Çankaya mahallesindeki Zafer Çarşısına operasyon düzenledi.

Çok sayıda polisin katıldığı operasyonda, çarşı merkezindeki birçok iş yerinde arama yapıldı. Aramalarda 40 bin 37 adet cinsel içerikli hap, 428 kilogram kaçak çay, 74 kilogram kıyılmış tütün, 16.3 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Operasyonda E.E. isimli şahıs gözaltına alındı. Emniyette ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

