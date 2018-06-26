Bisikletliye çarparak ölümüne neden olan sürücü kaçarken yakalandı

-Bisikletten görüntü

-Cenazeden görüntü

-Polisin incelemesi

-Kazazedelerin yakınları

-Belediye Başkanının yetkililerden bilgi alması

-Yakınları röp.

-Polisin durdurduğu otomobilin fotoğrafı



( KONYA ) KONYA



- Konya’nın Beyşehir ilçesinde, otomobille çarptığı bisikletli gencin ölümüne neden olan sürücü, ön camı kırık olan aracıyla kaçtıktan bir süre sonra yakalandı. Kaza, Beyşehir-Akseki karayolunun 3. kilometresinde Bademli Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akseki yönüne seyir halinde olan 15 yaşındaki Ahmet Gül’ün kullandığı bisiklete aynı istikamette hareket halinde olan bir otomobil arkadan çarparak kaçtı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 5 metre ileriye savrulan Ahmet Gül’ün kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde hayatta olmadığını belirlendi. Kaza sonrasında kaçan sürücünün plakasını ve aracın modelini tespit eden bir görgü tanığının verdiği bilgi doğrultusunda harekete geçen polis ekipleri, Derebucak yönüne hareket halinde olduğunu öğrendiği kırılan dikiz aynası ve ön kaput aksamı olay yerinde düşen 42 BDN 21 plakalı otomobili kilometrelerce takibin ardından Derebucak ilçe merkezi girişinde durdurdu. Polis, ön far kısmında kan lekeleri olan ve ön camı kırık olarak 50 kilometre boyunca durmadan ilerleyen otomobilin sürücüsü H.Z.’yi gözaltına aldı. Bisiklete otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Ahmet Gül’ün Antalya’nın Manavgat ilçesinde ikamet ettiği, okulların kapanmasının ardından yaz tatili nedeniyle yakınlarının yanına Beyşehir’e geldiği ve ilçe merkezinde alışveriş yaptıktan sonra kaldıkları eve doğru seyir halinde olduğu öğrenildi. Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da, kaza yerine gelerek emniyet yetkililerinden kaza hakkında bilgi aldı. Ölen gencin cesedi otopsi yapılmak üzere Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen ölen gencin yakınları da sinir krizi geçirdi. Bisikletli gencin bir yakını, kazanın ardından yaptığı açıklamada, çarpıp kaçan sürücüye “Ne kaçıyorsun? Olmuş başa gelinmiş, yardım et, sonra git teslim ol” sözleriyle tepki gösterdi. Gencin yakını, ölen Ahmet Gül’ün Manavgat’ta ailesiyle ikamet ettiğini, yaz tatili nedeniyle Beyşehir’e geldiğini anlatarak, “Çarşıya gitmiş alışverişe, eve dönüyormuş. Ebesiyle, anneannesi var burada onlarla kalıyor. Kazayı görmedik ama araba çarpıp kaçmış. Polislerin dediğine göre Derebucak’ta yakalamışlar” diye konuştu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

