Bisikleti ile yola çıkan çocuğa böyle çarptı

-Çocukların bisiklet kullanması

-Çocuğun bisikletle çıkması ve aracın çarpması

-Çocuğun ayağa kalkması

-İkinci kamera çok az görüntü



( KAHRAMANMARAŞ )- Binanın bahçesinden yola çıkan çocuğa hafif ticari araç çarptı o anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş’ta bir binanın bahçesinden bisikletiyle yola çıkan çocuğa hafif ticari araç çarptı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kaza, Onikişubat İlçesi Tavşantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Bir iş yeri güvenlik kamerasınca kayda geçen görüntülerde, çocukların apartman çevresinde bisiklet kullandığı sırada bahçeden yola çıktığı sırada yoldan geçen araç çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yerde yuvarlanan çocuk hemen sonra ayağa kalktı. Kazayla ilgili ambulansın çağrılmadığı öğrenilirken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (HLL-

