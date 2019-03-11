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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Bisikleti ile otomobile çarpan kız çocuğu yaralandı

- Bisikleti ile otomobile çarpan kız çocuğu yaralandı

Bisikletten detay

İlk Müdahale Polis Olay Yeri İnceleme Kız Çocuğu Bisiklet 

-polis otosundan detay
-otomobilden detay
-olay yeri inceleme ekiplerinden detay

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’te bisikletiyle yokuş aşağı inen 12 yaşındaki kız çocuğu otomobile çarpması sonucu yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Fevzi Çakmak Mahallesi Tevfik Fikret Caddesinde meydana geldi. Bisikleti ile gezmeye çıkan 12 yaşındaki Edanur Aydoğan yokuş aşağı indiği sırada Aydın E. yönetimindeki 34 GY4647 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bisikletinden fırlayan Edanur yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kız çocuğu Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren 12 yaşındaki Edanur’un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri inceleme çalışması yaparken, kaza ile soruşturma başlatıldı. (RB-
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