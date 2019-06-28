Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında - DENİZLİ

Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında - DENİZLİ



: - Apartman girişindeki bisikletin sokaktan gelen kişi tarafından götürülmesinden detayBisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasındaDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde apartman girişinde bulunan bisikletin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.Almanca öğretmeni Şahin Çelebi'ye (30) ait bisiklet, Kuşpınar Mahallesi'nde oturduğu apartmanın girişinden çalındı.Apartmandaki kamera kayıtlarını inceleyen Çelebi, 3 bin lira değerindeki bisikletinin çalındığını görerek polise şikayette bulundu.Görüntülerde, sokaktan telefonla konuşarak apartmanın önüne gelen kişinin, bir süre etrafı kontrol ettikten sonra bisikleti alarak, hızla uzaklaşması yer alıyor.

Kamera Güvenlik Kamerası Öğretmen Bisiklet Hırsız 

İlgili Foto Galeriler
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Sarıkamış şehitleri anılıyorSarıkamış şehitleri anılıyor
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdiErdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdi
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı