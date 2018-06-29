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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Bisiklet çalan 3 şüpheli güvenlik kamerasında

Bisiklet çalan 3 şüpheli güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerası görüntüsü

Parmak Kamera Güvenlik Kamerası Demir Parmaklık Bisiklet 

-Genel ve detay

( KONYA -HD) KONYA

- Konya’da bir apartmanın bahçesinde kilitli bisikletin 3 şüpheli tarafından çalınması güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, 23 Haziran Cumartesi günü saat 04.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmed Halid Ş.’ye ait bisiklet bağlı olduğu demir parmaklıklardan 3 şüpheli şahıs tarafından çalındı. Sabah saatlerinde aşağı indiğinde bisikletin yerinde olmadığını fark eden Ahmet Halid Ş. güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 3 şüphelinin etrafı kontrol ettikten sonra bisikletin yanına geldiği, şüphelilerden birinin demirle kilidi kırdığı ve bisikleti alıp kaçtığı ortaya çıktı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
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