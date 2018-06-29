Bisiklet çalan 3 şüpheli güvenlik kamerasında

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( KONYA -HD) KONYA



- Konya’da bir apartmanın bahçesinde kilitli bisikletin 3 şüpheli tarafından çalınması güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, 23 Haziran Cumartesi günü saat 04.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmed Halid Ş.’ye ait bisiklet bağlı olduğu demir parmaklıklardan 3 şüpheli şahıs tarafından çalındı. Sabah saatlerinde aşağı indiğinde bisikletin yerinde olmadığını fark eden Ahmet Halid Ş. güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 3 şüphelinin etrafı kontrol ettikten sonra bisikletin yanına geldiği, şüphelilerden birinin demirle kilidi kırdığı ve bisikleti alıp kaçtığı ortaya çıktı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

