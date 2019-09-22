Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Birlikte yürüdüler birlikte pedal çevirdiler

Birlikte yürüdüler birlikte pedal çevirdiler

Detay ve genel görüntüler

Kutlay İnisiyatif Bisiklet 

-Konuşmalar

( İZMİR ) İZMİR

- Birçok kentle aynı zamanda Avrupa Hareketlilik Haftası’nı (16-22 Eylül) kutlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, “Birlikte Yürüyelim” temasıyla bugün Gündoğdu Meydanı'ndan Alsancak Garı girişine kadar yürüme etkinliği düzenledi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 16-22 Eylül tarihleri arasındaki “Hareketlilik Haftası” kapsamında bugün (21 Eylül) İzmirlilerin katılımıyla birlikte büyük bir yürüme etkinliği düzenledi.
İzmirliler kol kola Gündoğdu Meydanı'ndan Bornova Sokağı'na geçti ve etkinliğe gitarıyla gelen animatör Free Hug’ın çaldığı müzik eşliğinde Alsancak Garı girişine kadar yürüdü. Yürüyüşe İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, Avrupa Birliği Delegasyonu'ndan Tibor Sztaricskai, Yaya Derneği ve Bisikletli Ulaşım Derneği (BİSUDER) temsilcileri katıldı.
Yürüyüş sonunda bir konuşma yapan Eser Atak, "Bu haftanın amacı büyük kentlerdeki yoğun otomobil kullanımına kaynaklı sorunlara dikkat çekmek, toplu taşımının, bisiklete binmenin, yaya ulaşımının önemini vurgulamak” dedi.
Avrupa Birliği Delegasyonundan Tibor Sztaricskai ise “Hareketlilik Haftası Avrupa Birliği’nin desteklediği ve birliğin sınırlarını aşan bir inisiyatif oldu. Bunu sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.
Temiz bir ulaşım için pedal çevirdiler 21 Eylül’deki etkinlikler kapsamında bisikletli gruplar da İnciraltı Kent Ormanı'nda buluştu ve tarihi havagazı binasına kadar bisiklete bindi. Bisiklet grupları ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, Avrupa Birliği Delegasyonu'ndan Tibor Sztaricskai, İstanbul Hollanda Konsolosu Bart van Bolhuis ve Hollanda Bisiklet Elçiliği'nden Marjolein van de Nadort da vardı. Havagazı binasında etkinlikleri değerlendiren Eser Atak, “16-22 eylül Avrupa Hareketlilik Haftası olarak kutlanıyor. İzmir bu işin öncü kentlerinden biri. Her yıl daha fazla etkinlik yapıyoruz ve gelecek yıl daha da fazla olacak. Biz ulaşımı kendi başına bir ulaşma sorunu olarak görmüyoruz. Ulaşım nasıl bir kent istiyoruz sorusunun cevabıdır. İnsanları mutlu etme amacı olarak görüyoruz” dedi.
Bisikletin en iyi ulaşım aracı olduğunu belirten İstanbul Hollanda Konsolosu Bart van Bolhuis ise “Sizlerle birlikte bisiklet sürmek benim için onurdu” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Sarıkamış şehitleri anılıyorSarıkamış şehitleri anılıyor
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdiErdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdi
Sanatçılardan Annelere DestekSanatçılardan Annelere Destek
Pakdemirli Rus Yangın Uçağını DenediPakdemirli Rus Yangın Uçağını Denedi
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı