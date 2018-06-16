Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffith Sana'da
: - Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffith'in uçaktan inmesi ve karşılanması - Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffith'in yetkililer ile bir araya gelmesi - Araç konvoyunun ayrılmasıSANA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffith, Yemen'in Hudeyde kentinde dört gündür devam eden askeri operasyonların kontrol altına alınmasına yönelik çabalar kapsamında başkent Sana 'ya ulaştı.Griffith'e yakın kaynaklar, BM Temsilcisinin Batı sahilinde şiddetlenen çatışmaların kontrol altına alınmasını görüşmek üzere Sana 'da Husi yöneticilerle bir araya geleceğini aktardı.Yemen güçleri, çarşamba günü koalisyon güçlerinin desteğiyle Hudeyde kenti ve limanını, Eylül 2014'ten bu yana bölgenin kontrolünü elinde bulunduran Husilerden kurtarmak için askeri operasyon başlatmıştı. Yemen hükümeti ile koalisyon güçleri, Husilerin, bazı İran silahlarını tedarik etmek için Hudeyde Limanı'nı kullandığını ifade ediyor.Hükümet güçlerinin bugün Uluslararası Hudeyde Havalimanı'nı Husilerden aldığı duyurulmuştu.Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.