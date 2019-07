'Birleşen Kalpler Ankara-Hakkâri Gönül Köprüsü' etkinliğinde renkli görüntüler

-Vali eşi konuşması

( HAKKARİ ) "Birleşen Kalpler Ankara-Hakkâri Gönül Köprüsü" etkinliğinde renkli görüntülerAnkaralı kadınlar Hakkari’de misket oyunu oynadı HAKKARİ



- Hakkari Valiliği öncülüğünde Hakkâri Baro Başkanlığı ile Dünya ve Anadolu Dernekleri Toplumsal Destekleme Federasyonunca yürütülen "Birleşen Kalpler Ankara-Hakkâri Gönül Köprüsü" projesi kapsamında Hakkari’ye gelen heyet misket oynayıp halay çektiler. Kent Park’ta düzenlenen etkinliğe Vali İdris Akbıyık, eşi Sevim Akbıyık, Kamu Denetçiliği Kurumu (OMBUDSMAN) Başdenetçişi Şeref Malkoç, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Hakkâri Barosu Başkanı Av. Zeydin Kaya, Vali Yardımcısı Mustafa Paya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Dünya ve Anadolu Dernekleri Toplumsal Destekleme Federasyonu Başkanı Müjgan Erdem ve federasyon üyeleri, AK Parti Hakkari Kadın Kolları Başkanı Münavver Ertuş ile kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte yer alan resim sergisi, yöresel kıyafet, yöresel yemek ve çeşitli stantların gezilmesiyle başlayan program renkli görüntülere sahne oldu. Programda bir konuşma yapan Vali Akbıyık, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Vali Akbıyık, “Biz her zaman şunu söylüyoruz. Hakkâri’de hayat var. Hakikaten güzel etkinlikler yapılıyor. İl merkezinde kar ve ters lale festivalleri, Çukurca’da doğa sporları festivali ve foto safari, bugünde burada kadın derneklerimizin organize ettiği etkinlikte bir aradayız. Bu etkinlikte kadınlarımızın yaptığı yöresel yemek ve çeşitli yarışmalar oldu. Yine Rengi Hakkâri Sanat Topluluğu ilimizin tanıtılmasında, kültürünün, folklorunun yaşatılmasında büyük emek veriyor. Hakkâri’de hayat var diyoruz. İnşallah her şey bundan sonra çok daha güzel olacak. Daha güzel etkinliklerle Hakkâri’nin hak ettiği değeri, mutluluğu görecek, yaşayacaktır” dedi.

Vali İdris Akbıyık’ın eşi Sevim Akbıyık ise, kadının işgücüne katılımı, sosyal ve toplumsal statüsüne yükselmesi ve kadın girişimcilerin geliştirilmesinin demokrasinin en önemli göstergesi olduğunu söyledi.



Akbıyık, “Başta anayasamız olmak üzere ana hukuk metinleri ve kadınları ilgilendiren mevzuatta da kadının eşitliğini önleyici hükümler temizlemiştir. Ancak tüm bu iyileştirmelere rağmen her gün eşleri, yakın akrabaları yâ da hiç tanımadığı kimseler tarafından şiddete uğrayan, katledilen, onları küçük düşürücü gayri ahlaki yâ da negatif söylemler içeren kadın haberleri ile de sarsılmaktayız. Kadına vurulan her darbe toplumun varlığına yönelmiş bir tehdittir” şeklinde konuştu.

Dünya ve Anadolu Dernekleri Toplumsal Destekleme Federasyonu Başkanı Müjgan Erdem de, düzenledikleri etkinliğe katılan herkese teşekkür ederek, Hakkari’de güzel projeler gerçekleştireceklerini söyledi.



Ankara’dan Hakkâri’ye gönül köprüsü kurmaya geldiklerini ifade eden Erdem, zamanla Hakkâri’deki ön yargıları kıracaklarını ve herkesi buraya getirerek kendilerine Hakkâri’nin güzelliklerini anlatacaklarını dile getirdi. Daha sonra en güzel yöresel kıyafet, en güzel yöresel yemek ve en güzel resim yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri olan cumhuriyet altını Vali İdris Akbıyık ve eşi Sevim Akbıyık tarafından verildi.

Kent Park’ta sahne alan Rengi Hakkâri Sanat Topluluğu; kına gecesi ve çeşitli gösterilerde bulunarak değişik yörelere ait halk oyunları sergiledi. Dengbejlerin (ozanların) müzik dinletisinin ardından sahne alan mahalli ses sanatçıları, birbirinden güzel şarkılar seslendirdi. Hakkari Valisi İdris Akbıyık ve beraberindekiler halkla birlikte halay çektiler. Ankaralı kadınlar ise, Hakkarili yöresel kadınları ile birlikte karşılıklı misket oyunu oynadılar.