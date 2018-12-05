Biri cezaevi firarisi maskeli ve silahlı 2 soyguncu yakayı ele verdi... Soygun anları kameralara yansıdı

-Soygunculardan biri müşteri gibi aldığı ürünleri tezgaha koyuyor

-Diğer soyguncu kasiyer kıza silah doğrultarak paraları poşete dolduruyor

-Bir başka marketin güvenlik kamerasına göre kasklı soyguncu kapıyı tutuyor

-Diğer gaspçı paraları alıp kaçarken kağıt paraları yere döküyor

-Soyguncu döktüğü paraları toplayarak birlikte kaçıyor.

-Yakalanan zanlıların emniyetten adliyeye sevk edilişi

-Diğer detaylar.



( İSTANBUL )- Bahçelievler’de iki ayrı marketten silah zoru ile soygun gerçekleştiren gaspçılar, polis ekiplerinin güvenlik kameralarını incelemesi sonucu yakayı ele verdi- Zanlılardan birinin cezaevi firarisi olduğu iddia edilirken, hapishaneden kaçtığı gün soygun olayına karıştığı ileri sürüldü İSTANBUL



- İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde iki ayrı marketten silah zoru ile soygun gerçekleştiren zanlılar, polis ekiplerinin güvenlik kameralarını incelemesi sonucu yakayı ele verdi. Soygunculardan M.Ş.D.’nin cezaevi firarisi olduğu iddia edilirken, hapishaneden kaçtığı gün gasp olayına karıştığı ileri sürüldü. Soyguncu yere düşürdüğü kağıt paraları toplayarak kaçarken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgilere göre, silahlı soygun olayı 27 ve 30 Kasım tarihlerinde Kocasinan Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre eli silahlı ve maskeli iki kişi, ilçede bulunan 2 ayrı marketten 27 ve 30 Kasım tarihlerinde silah zoru ile soygun gerçekleştirdi. Silah doğrulttukları kasiyerlerden kasadaki nakit paraları zorla alan M.U.T. ve M.Ş.D. adlı 2 soyguncu, olayın ardında kayıplara karıştı. Polis soyguncuları sıkı takibe aldı Soygunun ardından işyerinin güvenlik kameralarını inceleyen Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soygunu gerçekleştiren M.U.T. ve M.Ş.D. olduğunu tespit etti. Soyguncuların kimliklerini tespit ettikten sonra harekete geçen emniyet ekipleri, devriye görevi sırasında zanlıları 1 Aralık’ta motosikletle kaçarken soygunda kullandıkları suç aleti silahla birlikte yakaladı. Yakalanan zanlılar, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Soyguncular, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soyguncu yere döktüğü paraları toplayarak kaçtı Öte yandan zanlılardan M.Ş.D.’nin cezaevi firarisi olduğu iddia edilirken, hapishaneden kaçtığı gün soygun olayına karıştığı iddia edildi. Diğer yandan soyguncuların kasiyerlerden silah zoruyla gerçekleştirdikleri soygun anları marketlerin güvenlik kamera kayıtlarına da yansıdı. Kayda geçen görüntülerde, soygunculardan biri müşteri gibi aldığı ürünleri tezgaha koyarken, diğeri kasiyer kıza silah doğrultarak paraları poşete dolduruyor. Bir başka marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise kasklı soyguncu kapıyı tutarken, diğeri paraları alıp kaçarken kağıt paraları yere döküyor. Soyguncuların döktüğü paraları toplayarak birlikte kaçtıkları görüntüler yer alıyor. (SK- ÖY-

