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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Birbirlerini kurtarmak isterken uçuruma yuvarlandılar

Birbirlerini kurtarmak isterken uçuruma yuvarlandılar

Kaza yapan araçlar

Dera Tahkikat Çelik Halat 

-Uçuruma uçan araçlar
-Vinç
-Kurtarma çalışmaları

( BURSA ) BURSA

- Bursa’nın Mudanya ilçesinde meydana gelen ilginç kazada, 3 araç birbirini kurtarmak isterken uçuruma yuvarlandı. Araçlar büyük hasar görürken can kaybı yaşanmadı. Güzelyalı Mahallesi'nde Kızıltoprak yokuşundan aşağı inmeye çalışan araçlar birbirlerini uçuruma sürükledi. Yasin Özdemir idaresindeki 16 JLU 58 plakalı pikap, önünde seyreden Semih Giderayak’ın kullandığı 16 JFL 35 plakalı arızalı kamyonete yardım etmek istedi. Bu arada iş bitimi dönüş yapan Ufuk Su idaresindeki 16 EC 283 plakalı 60 tonluk vincin şoförü, aracı durdurdu. Vinç şoförü, kendilerine yardım etmek ve çelik halat vermek için durdurduğu araçtan indi. Bilinmeyen sebeple hareket ederek vinç önündeki pikaba çarptı. Çarpmanın şiddetiyle pikap yandaki sitenin bahçesine düşerken, önündeki kamyonete çarparak diğer yandaki 25 metrelik uçuruma attı. 60 tonluk vinç ise yolun dışına devrilerek uçuruma ramak kala durdu. Pikabın ve kamyonetin sürücüleri hafif yaralı olarak Mudanya Devlet Hastanesi'nde müşahede altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Araçlar kurtarıcı marifetiyle bulundukları yerden çıkarılırken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
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