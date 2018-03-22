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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Bir Tekmenin Bedeli 60 Bin Avro

- Bir Tekmenin Bedeli 60 Bin Avro

Şaka niyetiyle yaya geçinde bekleyen bir bayana ekme atan kişinin görüntüsü. Şaka pahalıya mal oldu.

( BARSELONA ) - Bir tekmenin bedeli 60 bin avro BARSELONA

Avro İspanya Tekmen 


- İspanya'nın Barselona kentinde bir kadına şaka yapma gerekçesiyle durup dururken tekme atan adam, 60 bin avro tazminat ödemeye mahkum edildi. Barselona'da bir kadına durup dururken tekme atan 24 yaşındaki şakacının, kadının çok sayıda rahatsızlık yaşamasına neden olduğu ve 48 yaşındaki kadının 75 gün rapor aldığı kaydedildi. Savcılar acı parası olarak 45 bin avro ödenmesini istediler ancak çok pişman olduğunu belirten saldırgan, bunu göstermek için tazminatı kendi kendine 60 bin avroya yükseltti. Saldırgan, kadından ayrıca özür diledi.
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