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07 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
'Bir Sevgi Masalı' belgesine yoğun ilgi

'Bir Sevgi Masalı' belgesine yoğun ilgi

Erkan Yücel sahnesi belgesel görüntüsü

Belgesel Gesi Üniversite Öğrencisi 

-Canan Güler konuşma
-Kaymakam Sadettin Yücel plaket takdimi
-Genel ve detaylar

( AYDIN ) "Bir Sevgi Masalı" belgesine yoğun ilgi AYDIN

- Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Dünya Engelliler Haftası kutlamaları kapsamında gösterimi yapılan "Bir Sevgi Masalı" isimli belgesel büyük ilgi gördü. Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Kent Konseyi engelli meclisi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Haftası kapsamında Erkan Yücel Sahnesi'nde belgesel gösterimi yapıldı. Doğumu sırasında doktor hatasından kaynaklanan bir nedenle görme yetisini kaybeden Burcu Kocabıçak'ın hayatından kesitlerin yer aldığı belgesel, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Engellileri koruma Derneği Başkanı Canan Güler ve vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Belgesel gösteriminin ardından salona duygu yüklü bir konuşma yapan Kuşadası Engellileri koruma Derneği Başkanı Canan Güler, "Geçen sene üniversite öğrencisi olduğunu söyleyen bir genç telefonla beni arayıp ürkek bir sesle Erdoğan Öven Engelliler Köyü'nde film çekmek istediklerini söyledi.

Ben bu teklifi duyunca hemen kabul edip sevinçten havalara uçtum. İzlediğiniz belgesel bu şekilde ortaya çıktı. Dernekte görev yapan diğer arkadaşlarımla birlikte gençlere her konuda katkıda bulunmaya çalışan bir örgütüz" diye konuştu.
Etkinlik sonrasında projede emeği geçenlere Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel tarafından teşekkür plaketi verildi.

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