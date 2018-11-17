Bir saatte 2 mevsim... Akdağ aynı anda 2 mevsimi yaşatmasıyla ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor

-Akdağ'ın zirvesinde kar ve dondurucu soğuk

-Doğasever Mehmet Akarsu'nun açıklamaları



( KÜTAHYA ) KÜTAHYA



- Sonbahar'da rengarenk görüntüsüyle fotoğrafçıların ilgisini çeken 2 bin 120 metre yüksekliğindeki Kütahya Akdağ, aynı anda 2 mevsimi yaşatmasıyla ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip Gediz ve Şaphane yöresinde adına türküler yakılmış yaylalarıyla meşhur Akdağ'da, sonbahar'ın son günlerinde yaz ve kış aynı anda yaşanıyor. Akdağ'ın herkesin gelip görmesi gereken bir yer olduğunu belirten Mehmet Akarsu, ''1200 metre yükseklikte yazdan kalma bir gün yaşadık. Yeşillik ve güneşlik. Birazdan zirveye doğru çıkmaya çalışacağız,inşallah orada kar görürüz'' dedi.

2 bin metre zirveye çıktıktan sonra soğuktan dolayı kışlık kabanını giyen Akarsu, ''Yarım saat önce bin 200 metre yükseklikte yazdan kalma bir gün yaşıyorduk. Yarım saat sonra 2 bin metreye zirveye çıktık. 5 santim dolayında kar ve dondurucu bir soğukla karşılaştık. Doğaseverlerin Akdağ'da yarım saat içinde iki mevsimi bir arada yaşamsını isterim'' dedi.

Bölgenin en yüksek dağı olan 2 bin 120 rakımlı Akdağ'da, yüksek kesimlerde kar ve alçak kesimlerde sonbahar renkleriyle aynı anda iki iklim yaşanabiliyor.

