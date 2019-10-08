Bir kişi evinde ölü bulundu - SAMSUN

- Ekiplerin olay yeri çalışmaları - Murat Dinler'in naaşının cenaze nakil arabasına taşınması - Murat Dinler'in fotoğrafı Samsun 'da şüpheli ölümSAMSUN (AA) - Samsun 'un İlkadım ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.Çay Mahallesi TOKİ bloklarında apartman sakinleri, bir süredir haber alınamayan Murat Dinler'in (41) evine gitti.Evde elektrikli sobanın açık olduğunu ve Dinler'in sol tarafının yandığını fark eden site sakinleri, durumu polise ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri Dinler'in hayatını kaybettiğini belirledi.
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