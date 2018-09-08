Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Bir kişi denizde kayboldu - GİRESUN

Bir kişi denizde kayboldu - GİRESUN

- Denizden detaylar Giresun 'da bir kişi denizde kaybolduGİRESUN (AA) - Giresun 'da denize giren kişi akıntıya kapılarak kayboldu.Merkeze bağlı Güre Mahallesi Plajlar mevkisinde arkadaşlarıyla serinlemek için denize giren 23 yaşındaki Hüseyin Topşir, bir süre sonra akıntıya kapıldı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik, Giresun Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma, AKUT, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri denizde arama çalışması başlattı.Deniz kenarında bekleyen Topşir'in yakınlarını polis ve sağlık ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.Havanın kararması nedeniyle sona erdirilen arama çalışmalarının yarın devam edeceği belirtildi.Topşir'in Azerbaycan'daki bir üniversitede tıp fakültesi öğrencisi olduğu öğrenildi.

Tıp Fakültesi Polis Fakülte Tıp Fakültesi Öğrencisi Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı