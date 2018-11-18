- Bir kamyon dolusu yaprakla sonbahara veda ettiler İzle

-Öğrencilerin zilin çalması ile koşarak yaprakların üzerine atlaması

-Kuruyan yaprakları havaya atan öğrencilerin eğlenceli dakikaları

-Müzik eşliğinde eğlenen öğrenciler

-Öğrencilerin yaprak saldırısına maruz kalan öğretmenin zor anları

-Ellerinde şemsiye ile yapraklar üzerinde yürüyen kız öğrenciler

-Öğrencilerle röp

-Okul müdürü ve okul aile birliği başkanı ile röp



( TOKAT ) Öğrencilerden bir kamyon dolusu yaprakla sonbahara veda TOKAT



- Tokat'ta sonbahara veda kışa merhaba etkinliğinde öğrenciler okul girişine dökülen bir kamyon yaprakla eğlenceli dakikalar geçirdi. Tokat'ta özel bir okulda düzenlenen etkinlikte öğrenciler zilin çalışması ile birlikte okul girişine dökülen bir kamyon dolusu yaprağa akın etti. Sonbahar'da kuruyan yaprakları havaya atan öğrenciler müzik eşliğinde eğlendi. Oyun havalarını yanı sıra öğrenciler Hababam Sınıfı ile Yıldırım Gürses'in 'Düşen bir yaprak görürsen' parçası ile sonbaharın tadını çıkardı. Kız öğrenciler ise ellerinde şemsiyelerle 'Üsküdar'a gider iken aldı da bir yağmur' parçası eşliğinde kuruyan yapraklar üzerinde yürüdü. Öğrencilerin yaprak eğlencesine dahil olan bir öğretmenin zor anları kameralara yansıdı. Yere oturan öğretmene öğrenciler kucaklar dolusu yaprak attı. "Yaprak çöp değildir" Okul Aile Birliği Başkanı Fatma Esin Tuna, talepleri üzerine bir kamyon yaprağı Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler'in Turhal ilçesinden gönderdiğini kaydetti.

Öğrencilerin talebi üzerine ikincisini düzenledikleri Sonbahar eğlencesinin renkli görüntülere sahne olduğunu ifade eden Tuna,"Her mevsim güzeldir ama sonbahar çok güzeldir. Yapraklar çöp değildir kıymetlidir. Bu bilinçle çocukların yetişmesi ve farkına varmasını istiyoruz" diye konuştu.

Okul Müdürü Ramazan Maviş ise geçtiğimiz yıl yaptıkları etkinliği ikinci kez düzenlediklerini ve artık geleneksel hale getireceklerini söyledi.



Öğrencilerin eğlenceli dakikalar geçirdiği etkinliği yapmak isteyen okullarında olduğunu ifade eden Maviş, Sonbahar'a veda eğlencesinde öğrencilerin unutamayacakları bir gün geçirdiklerini kaydetti.

(Nİ-uy-

