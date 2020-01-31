Bir kadının elindeki çantayı alıp kaçan kapkaççılar kamerada

-şüphelilerin adliyeye götürülmesi



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep’te bir kadının elindeki çantayı alıp kaçan kapkaççılar güvenlik kamerasına yakalandı. Kapkaç olayı Gaziantep’İn Akdere mahallesinde meydana geldi. Yolda yürüyen bir kadını takip eden 3 kişi kadının elindeki çantayı alıp kaçtı. 3 şüpheliden ikisi Gaziantep polisi tarafından yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Kapkaç anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



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