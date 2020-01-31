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31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Bir kadının elindeki çantayı alıp kaçan kapkaççılar kamerada

Bir kadının elindeki çantayı alıp kaçan kapkaççılar kamerada

kapkaç anı güvenlik kamerası

Polis Kapkaç Akalan Kamera Güvenlik Kamerası 

-şüphelilerin adliyeye götürülmesi

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te bir kadının elindeki çantayı alıp kaçan kapkaççılar güvenlik kamerasına yakalandı. Kapkaç olayı Gaziantep’İn Akdere mahallesinde meydana geldi. Yolda yürüyen bir kadını takip eden 3 kişi kadının elindeki çantayı alıp kaçtı. 3 şüpheliden ikisi Gaziantep polisi tarafından yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Kapkaç anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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